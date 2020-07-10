«Г» значит «Геймер». Twitch включил киберспортсменов в состав ЛГБТ

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Фото: Getty Images
Правда, ролик пришлось оперативно снести – многим людям он не понравился.
Официальный твиттер-аккаунт Twitch опубликовал видео в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором снялись создатели контента для площадки. В одном из фрагментов ролика появилась надпись: «Г» в аббревиатуре ЛГБТ значит «Геймер».
Пользователи обрушились на Twitch с критикой, попросив убрать это заявление из ролика. В итоге видео было удалено.
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