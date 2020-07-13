Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском – эпичный и кинематографичный

Кадр из трейлера Far Cry 6
Фото: Other Agency
Дух захватывает даже у тех, кто далек от компьютерных игр.
Компания Ubisoft показала официальный трейлер игры Far Cry 6, который переведен на русский язык.
События игры разворачиваются в стране Яра, которой руководит жесткий диктатор Антон Кастильо. Второй герой ролика – его сын Диего, из которого отец также надеется вырастить тирана. Разговор Антона и Диего проходит на фоне уличных боев правительственных сил и демонстрантов. Геймеры смогут управлять местным жителем по имени Дани Рохас, которому можно будет самостоятельно выбрать пол.
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- Far Cry 6 выйдет в продажу 18 февраля 2021 года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и облачном сервисе Google Stadia.
- В России предзаказ пока недоступен.
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