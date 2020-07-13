Киберспорт

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском – эпичный и кинематографичный

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Кадр из трейлера Far Cry 6

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
11 минут назад

Дух захватывает даже у тех, кто далек от компьютерных игр.

Компания Ubisoft показала официальный трейлер игры Far Cry 6, который переведен на русский язык.

События игры разворачиваются в стране Яра, которой руководит жесткий диктатор Антон Кастильо. Второй герой ролика – его сын Диего, из которого отец также надеется вырастить тирана. Разговор Антона и Диего проходит на фоне уличных боев правительственных сил и демонстрантов. Геймеры смогут управлять местным жителем по имени Дани Рохас, которому можно будет самостоятельно выбрать пол.

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  • Far Cry 6 выйдет в продажу 18 февраля 2021 года на PC (Uplay, Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и облачном сервисе Google Stadia.
  • В России предзаказ пока недоступен.

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