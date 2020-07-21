Киберспорт

В Steam анонсировали «Симулятор Бухания». В нем можно пить водку с медведем

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Eurosport

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

Новая Grand Theft Auto подождет.

Российская студия Kavkaz Sila Games анонсировала «Симулятор Бухания Online».

В игре от первого лица можно употреблять спиртные напитки. Компанию игроку могут составить различные персонажи, в том числе медведь. Дата выхода игры, согласно анонсу на Steam, – 23 октября 2020 года.

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