В Steam анонсировали «Симулятор Бухания». В нем можно пить водку с медведем

Новая Grand Theft Auto подождет.

Российская студия Kavkaz Sila Games анонсировала «Симулятор Бухания Online».

В игре от первого лица можно употреблять спиртные напитки. Компанию игроку могут составить различные персонажи, в том числе медведь. Дата выхода игры, согласно анонсу на Steam, – 23 октября 2020 года.

Киберспорт «Г» значит «Геймер». Twitch включил киберспортсменов в состав ЛГБТ 10/07/2020 В 18:27

Eurosport Фото: Other Agency

насильника, Иисуса Христа и ОМОНа. Ранее в Steam появились симуляторы бомжа

Релиз симулятора насильника был отменен по решению администрации сервиса.

Опрос За кого бы ты поиграл с большим удовольствием? За алкоголика За насильника За ОМОН За Иисуса Христа За бомжа

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском. Главный злодей – звезда «Во все тяжкие»

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Киберспорт Саша Грей активно пользуется Twitch. Она стримит «Ведьмака», LoL и Assassin's Creed 29/12/2019 В 23:54