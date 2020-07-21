В Steam анонсировали «Симулятор Бухания». В нем можно пить водку с медведем

Eurosport
Фото: Other Agency
Новая Grand Theft Auto подождет.
Российская студия Kavkaz Sila Games анонсировала «Симулятор Бухания Online».
В игре от первого лица можно употреблять спиртные напитки. Компанию игроку могут составить различные персонажи, в том числе медведь. Дата выхода игры, согласно анонсу на Steam, – 23 октября 2020 года.
Киберспорт
«Г» значит «Геймер». Twitch включил киберспортсменов в состав ЛГБТ
10/07/2020 В 18:27
Eurosport
Фото: Other Agency
- Ранее в Steam появились симуляторы бомжа, насильника, Иисуса Христа и ОМОНа.
- Релиз симулятора насильника был отменен по решению администрации сервиса.
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском. Главный злодей – звезда «Во все тяжкие»
Киберспорт
Саша Грей активно пользуется Twitch. Она стримит «Ведьмака», LoL и Assassin's Creed
29/12/2019 В 23:54
Киберспорт
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском. Главный злодей – звезда «Во все тяжкие»
13/07/2020 В 06:24
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