Киберспорт

EA представила геймплейный трейлер FIFA 21 – разработчики предсказали гол Трента «Челси»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

FIFA 21

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
17 минут назад

В свежей части серии появится несколько крутых новшеств.

Компания EA Sports представила первый геймплейный трейлер FIFA 21.

Элементы игры в ролике перемежаются с фрагментами, снятыми при участии реальных футболистов – в съемках поучаствовали Килиан Мбаппе, Жоау Фелиш, Эрлинг Холанн, Трент Александер-Арнольд и легендарный Эрик Кантона. EA анонсировала значительное изменение геймплея и нововведения во всех режимах игры – подробности разработчики расскажут в августе.

Киберспорт

Мбаппе украсил обложку FIFA 21

ВЧЕРА В 16:48

В одном из эпизодов трейлера Трент положил штрафной в ворота «Челси» – точь-в-точь как в матче накануне, только в другой угол.

  • Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC в октябре 2020 года.
  • Первая игра серии вышла в 1993 году.

Режим Ultimate Team в FIFA могут приравнять к азартным играм

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Киберспорт

Вышел официальный трейлер Far Cry 6 на русском. Главный злодей – звезда «Во все тяжкие»

13/07/2020 В 06:24
Киберспорт

Мбаппе украсил обложку FIFA 21

ВЧЕРА В 16:48
По теме
Киберспорт
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир