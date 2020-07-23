EA представила геймплейный трейлер FIFA 21 – разработчики предсказали гол Трента «Челси»

FIFA 21
Фото: Twitter
В свежей части серии появится несколько крутых новшеств.
Компания EA Sports представила первый геймплейный трейлер FIFA 21.
Элементы игры в ролике перемежаются с фрагментами, снятыми при участии реальных футболистов – в съемках поучаствовали Килиан Мбаппе, Жоау Фелиш, Эрлинг Холанн, Трент Александер-Арнольд и легендарный Эрик Кантона. EA анонсировала значительное изменение геймплея и нововведения во всех режимах игры – подробности разработчики расскажут в августе.
Мбаппе украсил обложку FIFA 21
В одном из эпизодов трейлера Трент положил штрафной в ворота «Челси» – точь-в-точь как в матче накануне, только в другой угол.
- Игра выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC в октябре 2020 года.
- Первая игра серии вышла в 1993 году.
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