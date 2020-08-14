Президент «Челси» Роман Абрамович
Фото: Getty Images
Владелец «Челси» инвестировал средства в компанию 110 Industries.
Российско-израильский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович вложит 17 млн евро в компанию 110 Industries – она занимается созданием компьютерных игр. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Первую игру под названием «Wanted: dead» компания готовится выпустить в 2022 году. Как уточнил один из основателей фирмы Антон Полетаев, инвестиции пойдут на создание первой игры в обмен на часть прав.
Amazon снимет сериал по вселенной Fallout
При этом сама 110 Industries не занимается производством игр: команда компании разрабатывает персонажей и сценарии, а дальнейшую работу доверяет уже нанимаемым специалистам из сторонней студии.
- «Челси», которым Абрамович владеет с 2003 года, в прошедшем сезоне чемпионата Англии занял четвертое место и квалифицировался в Лигу чемпионов.
Еще новости про киберспорт и игры:
В Steam анонсировали «Симулятор Бухания». В нем можно пить водку с медведем
«Г» значит «Геймер». Twitch включил киберспортсменов в состав ЛГБТ
Качай приложение Eurosport для iOS или Android