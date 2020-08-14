Владелец «Челси» инвестировал средства в компанию 110 Industries.

Российско-израильский миллиардер, владелец «Челси» Роман Абрамович вложит 17 млн евро в компанию 110 Industries – она занимается созданием компьютерных игр. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Первую игру под названием «Wanted: dead» компания готовится выпустить в 2022 году. Как уточнил один из основателей фирмы Антон Полетаев, инвестиции пойдут на создание первой игры в обмен на часть прав.

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При этом сама 110 Industries не занимается производством игр: команда компании разрабатывает персонажей и сценарии, а дальнейшую работу доверяет уже нанимаемым специалистам из сторонней студии.

«Челси», которым Абрамович владеет с 2003 года, в прошедшем сезоне чемпионата Англии занял четвертое место и квалифицировался в Лигу чемпионов.

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