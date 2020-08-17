Консольщиков и фанов PC примерно поровну.

Исследовательская компания DFC Intelligence выкатила большой отчет об увлечении жителями Земли игровой индустрией.

По данным аналитиков, более 3,1 миллиарда людей по всей планете предпочитают видеоигры. В пересчете на общую численность населения геймеры составили 38,7%.

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1,5 миллиарда человек выбирают компьютерные игры, примерно столько же составляют поклонники мобильных девайсов и консолей. 8% или 248 миллионов человек – убежденные и преданные фанаты игровых приставок. У этой категории также самые высокие расходы на покупку различного инвентаря.

Больше всего пользователей видеоигр живет в Азии – 1,42 миллиона юзеров. На втором месте – Европа с 668 миллионами геймеров, на третьем – Латинская Америка с 383 миллионами, на четвертом – Северная Америка и 261 миллион фанов. Об этом со ссылкой на исследование сообщил GameDev.net.

По состоянию на июль 2020 года самой популярной видеоигрой стала Ghost of Tsushima, следом за ней идут Call of Duty: Modern Warfare и Paper Mario: The Origami King. В список не попали мобильные форматы и бесплатные игры вроде Fortnite.

Самой популярной игрой всех времен аналитики назвал тетрис – в нее рубились более 500 миллионов раз.

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