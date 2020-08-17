Джойстик от Sony Playstation 4
Фото: Getty Images
Консольщиков и фанов PC примерно поровну.
Исследовательская компания DFC Intelligence выкатила большой отчет об увлечении жителями Земли игровой индустрией.
По данным аналитиков, более 3,1 миллиарда людей по всей планете предпочитают видеоигры. В пересчете на общую численность населения геймеры составили 38,7%.
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1,5 миллиарда человек выбирают компьютерные игры, примерно столько же составляют поклонники мобильных девайсов и консолей. 8% или 248 миллионов человек – убежденные и преданные фанаты игровых приставок. У этой категории также самые высокие расходы на покупку различного инвентаря.
Больше всего пользователей видеоигр живет в Азии – 1,42 миллиона юзеров. На втором месте – Европа с 668 миллионами геймеров, на третьем – Латинская Америка с 383 миллионами, на четвертом – Северная Америка и 261 миллион фанов. Об этом со ссылкой на исследование сообщил GameDev.net.
- По состоянию на июль 2020 года самой популярной видеоигрой стала Ghost of Tsushima, следом за ней идут Call of Duty: Modern Warfare и Paper Mario: The Origami King. В список не попали мобильные форматы и бесплатные игры вроде Fortnite.
- Самой популярной игрой всех времен аналитики назвал тетрис – в нее рубились более 500 миллионов раз.
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