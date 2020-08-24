Александр стал лицом симулятора во второй раз.

Компания EA Sports анонсировала дату выхода симулятора NHL 21.

Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 через полтора месяца – 16 октября. Позже ожидается релиз на консолях следующего поколения. На обложку симулятора попал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Киберспорт 3,1 млрд человек играют в видеоигры – это почти 40% населения Земли 17/08/2020 В 22:13

В сезоне-2019/20 «Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Айлендерс».

В 2018 году Овечкин впервые в истории привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли.

Алекс становился лицом NHL 2007.

EA представила геймплейный трейлер FIFA 21 – разработчики предсказали гол Трента «Челси»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Киберспорт Абрамович вложит 17 млн евро в создание компьютерных игр 14/08/2020 В 10:26