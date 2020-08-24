Eurosport
Фото: Other Agency
Александр стал лицом симулятора во второй раз.
Компания EA Sports анонсировала дату выхода симулятора NHL 21.
Игра выйдет на Xbox One и PlayStation 4 через полтора месяца – 16 октября. Позже ожидается релиз на консолях следующего поколения. На обложку симулятора попал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
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- В сезоне-2019/20 «Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Айлендерс».
- В 2018 году Овечкин впервые в истории привел «Кэпиталс» к победе в Кубке Стэнли.
- Алекс становился лицом NHL 2007.
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