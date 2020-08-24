Месси и Роналду впервые вместе попали на обложку футбольного симулятора

Историческое событие.

Компания Konami представила обложку симулятора Pro Evolution Soccer 2021.

На нее попали защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, страйкер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Месси и Роналду, которые годами были лицами разных версий FIFA и PES, впервые одновременно оказались на обложке футбольного симулятора.

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Pro Evolution Soccer 2021 – не новая игра, а обновление предыдущей части серии. Разработчики не планируют множества нововведений.

Релиз симулятора состоится 15 сентября 2020 года.

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