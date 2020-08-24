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Месси и Роналду впервые вместе попали на обложку футбольного симулятора

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Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 минут назад

Историческое событие.

Компания Konami представила обложку симулятора Pro Evolution Soccer 2021.

На нее попали защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис, страйкер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Месси и Роналду, которые годами были лицами разных версий FIFA и PES, впервые одновременно оказались на обложке футбольного симулятора.

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  • Pro Evolution Soccer 2021 – не новая игра, а обновление предыдущей части серии. Разработчики не планируют множества нововведений.
  • Релиз симулятора состоится 15 сентября 2020 года.

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