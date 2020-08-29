Студия Daedalic Entertainment опубликовала первый тизер игры по тематике «Властелина колец» – The Lord of the Rings: Gollum.
Из названия понятно, что главным героем будет Голлум – один из носителей Кольца Всевластия, существо, мутировавшее из хоббита или народа, близкого к хоббитам. В тизере он пробирается к Ородруину – вулкану, в жерле которого Кольцо было выковано, а затем уничтожно.
Игра планируется в жанре стелс-экшен: Голлум путешествует по Средиземью, прячется от врагов или убивает их. Графика основана на рисунках Джона Роналда Руэла Толкина – автора «Властелина Колец» и других книг по миру Средиземья.
- Для PS5, Xbox Series X и компьютеров игра выйдет в 2021 году.
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