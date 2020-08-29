Из названия понятно, что главным героем будет Голлум – один из носителей Кольца Всевластия, существо, мутировавшее из хоббита или народа, близкого к хоббитам. В тизере он пробирается к Ородруину – вулкану, в жерле которого Кольцо было выковано, а затем уничтожно.