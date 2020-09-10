Стал известен рейтинг самых топовых футболистов из видеоигры FIFA 21.
Самую высокую оценку ожидаемо получил аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси, его рейтинг остановился на отметке 93. Чуть-чуть уступил ему Криштиану Роналду из «Ювентуса» и сборной Португалии (92).
Рейтинг 91 получили Роберт Левандовский («Бавария», Польша), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Неймар («ПСЖ», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).
Самые топовые составы, по версии разработчика EA Sports, оказались у «Барселоны» и «Ливерпуля» – по 10 футболистов в топ-10.
- FIFA 21 увидит свет 9 октября.
- Геймеры, предзаказавшие особые издания (Ultimate, Champions), получат доступ к игре на три дня раньше.