Стал известен рейтинг самых топовых футболистов из видеоигры FIFA 21.

Самую высокую оценку ожидаемо получил аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси, его рейтинг остановился на отметке 93. Чуть-чуть уступил ему Криштиану Роналду из «Ювентуса» и сборной Португалии (92).

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Рейтинг 91 получили Роберт Левандовский («Бавария», Польша), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Неймар («ПСЖ», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

Самые топовые составы, по версии разработчика EA Sports, оказались у «Барселоны» и «Ливерпуля» – по 10 футболистов в топ-10.

  • FIFA 21 увидит свет 9 октября.
  • Геймеры, предзаказавшие особые издания (Ultimate, Champions), получат доступ к игре на три дня раньше.

Месси и Роналду впервые вместе попали на обложку футбольного симулятора

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