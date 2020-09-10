Стал известен рейтинг самых топовых футболистов из видеоигры FIFA 21.

Самую высокую оценку ожидаемо получил аргентинский капитан «Барселоны» Лионель Месси, его рейтинг остановился на отметке 93. Чуть-чуть уступил ему Криштиану Роналду из «Ювентуса» и сборной Португалии (92).