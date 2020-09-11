Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на понижение своего рейтинга в симуляторе FIFA с 88 до 87.
«😆😂🤣🤣🤣🤣», – написал габонец в твиттере, прикрепив свою карточку из FIFA 21.
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- В прошедшем сезоне АПЛ Обамеянг забил 22 мяча в 36 матчах, в гонке бомбардиров габонец уступил только Джейми Варди из «Лестера» (23 гола). «Арсенал» финишировал на 8-м месте.
- В Кубке Англии «канониры» в полуфинале обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:0, а в финале – «Челси» со счетом 2:1. Все голы в этих матчах забил Обамеянг.
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