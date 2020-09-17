Sony провела масштабную презентацию PlayStation 5.
По ходу ивента сообщили, что мировой релиз консоли нового поколения состоится 19 ноября. Чуть раньше, 12 числа, PS5 появится в продаже в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.
Стоимость стандартного издания – 499 долларов, издания Digital Edition – 399 долларов. Цены для России – 46999 и 37999 рублей соответственно.
Вот полный список игр, которые выйдут вместе с запуском новой консоли:
- Astro's Playroom – предустановлена на PS5
- Demon's Souls
- Destruction All Stars
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition
- Sackboy A Big Adventure
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