Sony провела масштабную презентацию PlayStation 5.

По ходу ивента сообщили, что мировой релиз консоли нового поколения состоится 19 ноября. Чуть раньше, 12 числа, PS5 появится в продаже в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.

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Стоимость стандартного издания – 499 долларов, издания Digital Edition – 399 долларов. Цены для России – 46999 и 37999 рублей соответственно.

Вот полный список игр, которые выйдут вместе с запуском новой консоли:

  • Astro's Playroom – предустановлена ​​на PS5
  • Demon's Souls
  • Destruction All Stars
  • Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  • Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition
  • Sackboy A Big Adventure

Гвоздем программы стал трейлер новой игры по вселенной «Гарри Поттера» от Warner Bros. Она будет называться Hogwarts Legacy и выйдет в 2021 году. Геймерам обещают возможность менять внешность главного героя и систему талантов.

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