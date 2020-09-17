Sony провела масштабную презентацию PlayStation 5.

По ходу ивента сообщили, что мировой релиз консоли нового поколения состоится 19 ноября. Чуть раньше, 12 числа, PS5 появится в продаже в США, Канаде, Японии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее.

Киберспорт «😆😂🤣🤣🤣🤣». Обамеянг высмеял понижение своего рейтинга в FIFA 11/09/2020 В 21:27

Стоимость стандартного издания – 499 долларов, издания Digital Edition – 399 долларов. Цены для России – 46999 и 37999 рублей соответственно.

Вот полный список игр, которые выйдут вместе с запуском новой консоли:

Astro's Playroom – предустановлена ​​на PS5

Demon's Souls

Destruction All Stars

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition

Sackboy A Big Adventure

Гвоздем программы стал трейлер новой игры по вселенной «Гарри Поттера» от Warner Bros. Она будет называться Hogwarts Legacy и выйдет в 2021 году. Геймерам обещают возможность менять внешность главного героя и систему талантов.

Киберспорт 📊 Месси – самый рейтинговый игрок в FIFA 21, следом – Криш и Левандовский 10/09/2020 В 19:14