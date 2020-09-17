В магазине Epic Games Store началась новая бесплатная раздача – сразу несколько игрушек можно получить за скромные 0 рублей.
До 24 сентября юзеры могут бесплатно получить Football Manager 2020, Watch Dogs 2 и Stick It to the Man!. Чтобы сделать это, необходимо зайти в магазин Epic Games, открыть страницу нужной вам игры и нажать на кнопку «Получить». Предварительно необходимо зайти в свой аккаунт или зарегистрироваться.
«Здесь каждое ваше решение имеет значение, а новые особенности игры и улучшенные механики как никогда прежде поощряют стратегический подход и достижения. Теперь у вас еще больше возможностей для развития своего клуба и индивидуального подхода», – говорится в описании Football Manager 2020.
А вот какие эксперименты можно провернуть в FM:
Месси уходит из «Барселоны», но куда? Проверили и выбрали лучший вариант
Другие новости про киберспорт и игры: