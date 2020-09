До 24 сентября юзеры могут бесплатно получить Football Manager 2020, Watch Dogs 2 и Stick It to the Man!. Чтобы сделать это, необходимо зайти в магазин Epic Games, открыть страницу нужной вам игры и нажать на кнопку «Получить». Предварительно необходимо зайти в свой аккаунт или зарегистрироваться.