Эксперты составили десятку лучших видеоигр в период с ноября 2013 года по август 2020 года.

Издание Eurogamer провело опрос среди 19 разработчиков игр, критиков и журналистов, каждый назвал пять любимых игр. Первое место отдали The Legend of Zelda: Breath of the Wild от платформы Nintendo.

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Второе место – у RPG Bloodborne, третье – у The Outer Worlds на научно-фантастическую тематику. The Witcher 3: Wild Hunt по мотивам романа «Ведьмак» Анджея Сапковского замкнула топ-10.

Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.

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