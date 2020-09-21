Эксперты составили десятку лучших видеоигр в период с ноября 2013 года по август 2020 года.
Издание Eurogamer провело опрос среди 19 разработчиков игр, критиков и журналистов, каждый назвал пять любимых игр. Первое место отдали The Legend of Zelda: Breath of the Wild от платформы Nintendo.
Второе место – у RPG Bloodborne, третье – у The Outer Worlds на научно-фантастическую тематику. The Witcher 3: Wild Hunt по мотивам романа «Ведьмак» Анджея Сапковского замкнула топ-10.
- Ознакомиться с полным рейтингом можно здесь.