Microsoft стал владельцем Bethesda – известного американского производителя компьютерных игр.

Новость анонсировал журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, затем Bethesda подтвердила ее официально в пресс-релизе.

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«Мы знаем, что это вызывает вопросы. Но главное – мы все еще Bethesda. Мы работаем над теми же играми, что и вчера, созданными теми же студиями, с которыми мы работали годами. Почему же мы пошли на изменение? Потому что это позволит нам сделать игры еще лучше. Microsoft – отличный партнер, предлагающий доступ к ресурсам, которые сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Это означает, что вы сможете играть в лучшие игры. Изменения – важная часть улучшения. Мы верим в то, что стремимся стать лучше, вводить новшества и расти.

У нас есть долгая история сотрудничества с Microsoft. Наши компании разделяют основные принципы. Мы верим в культуру, которая ценит энтузиазм, качество и инновации. Однажды мы отказались от разработки игр только для ПК и сделали Morrowind для Xbox – это был шаг, который, по словам множества людей, не должен был сработать. Якобы никто не хотел играть в такую сложную вещь на консолях. Но в Microsoft так не думали. Теперь игры всех видов и размеров пользуются успехом на консолях.

Да, это большая перемена для нас, но, потратив минуту на осознание масштабов этого шага, мы продолжим делать то, что любим и умеем – создавать отличные игры. Мы продолжим пробовать что-то новое. Будем проявлять ту же страсть, которую проявляли всегда», – говорится в обращении Bethesda.

Bethesda выпускала Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Prey, The Evil Within, Dishonored и другие культовые игры.

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