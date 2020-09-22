EA Sports опубликовала список футболистов с самым высоким рейтингом в FIFA 2021.

В первую тысячу вошли восемь игроков с российским паспортом. Лучший рейтинг у защитника ЦСКА Марио Фернандеса (его рейтинг – 82), он на 229-м месте. Второй из россиян – кипер армейцев Игорь Акинфеев (80), 361-е место. Новичок «Аталанты» Алексей Миранчук (79) занял 579-ю позицию, легионер «Монако» Александр Головин (79) – 605-й. Кипер «Локомотива» Маринато Гилерме (78) на 670-м месте, Александр Кокорин (78) на 686-й позиции, его одноклубник Роман Зобнин (78) – 768-й. Последний россиянин в топе – Денис Черышев (77), он №972.

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Рейтинг самых крутых футболистов игрушки и главных звезд по каждой лиге можно посмотреть здесь.

  • FIFA 21 увидит свет 9 октября.
  • Геймеры, предзаказавшие особые издания (Ultimate, Champions), получат доступ к игре на три дня раньше.

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