В интернет утекла возможная карта игры Grand Theft Auto 6. Это уже не первый слив: в декабре 2018-го в сети появились первые предполагаемые наброски.

На карте, попавшей в интернет 1,5 года назад, можно было увидеть часть большого материка, напоминающего реальный Майами, один остров небольшого размера и остров с полноценным городом. Новый детализированный кусок совпадает с набросками 2018 года.

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Форумчане с ресурса GTAforums детально изучили карту и пришли к выводу, что она выглядит правдоподобно: это касается и масштабов аэропорта, и привычных для Rockstar Games объемов, отмечает телеграм-канал «Раккун Сити».

Вид преполагаемой карты GTA 6 подтверждает слухи о «воскрешении» Vice City и неком аналоге Кубы, который появится в новой игре. Данные слухи в мае 2020 года появились в издании Screen Rant.

Согласно слухам, новая GTA должна была появиться на прилавках в конце 2020 года. Но, судя по всему, фанатам придется подождать релиза как минимум до 2021 года.

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