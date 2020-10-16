15 октября официальный канал Korn в ютьюбе выстрелил новым клипом на песню «Finally Free». В самом начале видео появляется логотип игры World of Tanks Blitz, и это не случайность.

Компания Wargaming специально к Хэллоуину подготовила спецпроект, почетными представителями которого стали легендарные металлисты. Первым проектом сотрудничества стал клип Korn, выполненный в духе компьютерной игры. В сюжет видео лег новый режим World of Tanks – Burning Games: главный герой остается без оружия и вступает в танковое сражение с противником.

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«Мне очень нравится World of Tanks. Игра соответствует эпохе. Там много отличных танков, и у тебя не получится просто вскочить в них и начать стрелять. Мне видится некая связь между роком и киберспортом: в видеоиграх есть та же стремительность, что и в музыке. Кажется, что они всегда шли рука об руку», – сказал фронтмен группы Джонатан Дэвис.

Новый клип Korn подводит геймеров к Convergence – игровому событию, которое состоит из пяти этапов. C 16 по 24 октября игроки будут выполнять внутриигровые задания и открывать части постера Korn, чтобы получить специальные предметы. Еще геймеры смогут украшать танки символикой ню-металл группы.

Джонатан Дэвис оказался большим поклонником киберспорта. Он влюбился в видеоигры еще в детстве, и его первой приставкой стала Commodore 64. Вокалист отдыхает с приставкой дома, берет ее в студию и в тур, чтобы отдохнуть между концентрами.

Когда мне нужно написать что-нибудь или придумать, я играю на приставке, чтобы очистить голову. Это отвлекает и помогает вернуться в работу свежим.

«Джонатан – огромный поклонник видеоигр. Кажется, он играл все время, что я его знаю», – смеялся гитарист Джеймс Munky Шаффер

Korn не впервые выступает на кибер-ивентах. В 2019-м они отыграли концерт прямо в онлайн-игре AdventureQuest 3D. Также в 2019-м новый сингл «You'll Never Find Me» стал официальной темой к Mortal Kombat Pro Kompetition на CEO2019 (соревнования по множеству киберспортивных дисциплин – Eurosport).

Wargaming уже сотрудничала с известными музыкальными группами: Iron Maiden, Sabaton и The Offspring.

Группа Korn появилась в 1994 году и за это время выпустила 13 альбомов. Последний на данный момент (The Nothing) появился в 2019 году. Два трека из него стали частью World of Tanks и ивента Mortal Kombat.

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