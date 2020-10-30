Нидерландские власти посчитали лутбоксы в серии FIFA незаконной формой азартных игр. Теперь компании EA грозят серьезные штрафы и запреты.

Что такое лутбокс

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Это виртуальный предмет в компьютерных играх: при его использовании геймер получает случайные виртуальные предметы различной ценности и назначения. Что касается FIFA, то в определенных режимах можно покупать в команду рандомных игроков – все зависит от удачи. Делать эти трансферы можно либо за очки, заработанные в игре, либо за настоящие деньги. Но это всегда удача: даже за кэш может выпасть как Лионель Месси, так и Резиуан Мирзов.

За что гонят на лутбоксы

В Нидерландах предъявляют за то, что карточки можно перепродать за монеты, доступные на сторонних сайтах. Местный регулятор назвал это незаконной формой азартных игр: суд назначил EA и подразделению EA Swiss Sarl штрафы в 250 тысяч евро в неделю. Если компания проигнорирует требования, сумма увеличится до 5 млн в неделю.

EA обратилась в суд: компания уверяет, что лутбоксы не азартная игра, так как являются неотъемлемой частью FIFA, а их содержимое не может быть конвертировано в реальные деньги. Эти возражения были отклонены: теперь в течение трех недель Electronic Arts обязана убрать лутбоксы из FIFA.

Мбаппе в FIFA 21 Фото: Twitter

Это не первый кейс против лутбоксов

Впервые за них компании пришлось оправдываться еще в 2018-м. Тогда генеральный директор EA Эндрю Уилсон сказал: «Во-первых, игроки всегда получают определенное количество предметов в каждом пакете FUT. Во-вторых, мы не предоставляем и не разрешаем каким-либо образом обналичивать или продавать предметы за реальные деньги».

Но не всех возмущает лишь возможность конвертировать призы в валюту. Людей насторожил призыв компании покупать игроков, который был распространен в детском магазине.

Реклама лутбоксов FIFA 21 появилась в журнале магазина детских игрушек: там напрямую говорилось о необходимости открывать паки с футболистами. Это заметил пользователь Reddit, о чем моментально написал в твиттер – пост собрал 4,8 тысячи лайков и поддержку родителей, считавших, что что рекламировать детям лутбоксы неприемлемо.

Позже ворвался другой пользователь: он приложил фотографию аналогичной рекламы уже FIFA 20 и заявил, что EA не впервые продвигает микротранзакции среди детей: «Мне кажется в корне неправильной не только сама реклама в детском журнале, но и тот факт, что они напрямую говорят, что вы должны покупать очки и открывать паки. Нормализация внутриигровых покупок среди детей это попросту неэтично».

Раннее лутбоксы приравняли к азартным играм в Бельгии, и EA пришлось убрать микротранзакции из местной версии игры. В 2019-м в Англии также обсуждали вопрос о запрете продавать лутбоксы детям.

Есть примеры. Британец Джонатан Пеникет потратил на паки в FIFA три тысячи фунтов (около 268 тысяч рублей). 17-летний паренек использовал родительские деньги, которые мама собирала на его обучение в колледже.

К чему приводят акции против лутбоксов

О кейсах в Нидерландах и Бельгии вы уже знаете. В августе 2020-го в Калифорнии также подали в суд на EA из-за лутбоксов в FIFA и Madden. В 2018-м Valve из-за требований властей Нидерландов изменила механику открытия сундуков и кейсов в Dota 2 и CS:GO. В Великобритании помечать игры с внутриигровыми покупками со случайными предметами уже стали рейтинговые организации ESRB и PEGI.

Все это серьезно бьет по компаниям: например, за прошлый финансовый год режим принес EA 1,5 млрд долларов.

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