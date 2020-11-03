Известный российский телеведущий Николай Дроздов снялся в рекламе компьютерной игры World of Warcraft – точнее, в дополнительном ролике, который называется Shadowlands.

83-летний Николай Николаевич, который прославился трогательной манерой работы в передаче «В мире животных» и любовью к природе, в своем стиле рассказал о флоре и фауне виртуального мира. Это безумно мило!

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«Здравствуйте, дорогие друзья, – говорит Николай Николаевич во вступлении. – Мир «Варкрафта» – это не только славные герои, древние боги и симпатичные уруки. В нем живут и самые удивительные представители местной фауны. Недавно для нашего объектива открылись еще самые дикие и нехоженые темные земли. Скоро сюда сбегутся стайки приключенцев со всего Азерота, но прежде позвольте мне стать вашим гидом и поделиться многоцветием здешнего животного мира».

Дроздов рассказал о пяти новых зонах – Бастионе, Малдраксусе, Арденвельде, Ревендрете и Утробе. Также он с любовью поведал о особенностях и повадках лисохвостов, некробыков, львов с крыльями и других фэнтези-животных.

Подписчики ютьюб-канала компании Blizzard в неописуемом восторге – они оставляют под видео полные комплиментов комментарии.

«Господи... Как же это, черт возьми, гениально! Вот это я и называю гениальный маркетинг! Мой низкий поклон русскому отделению Blizzard», – написал Алишер Дюсупов.

Николай Дроздов Фото: Getty Images

«У-у-у, с козыря пошли! Дроздов – легенда! Как теперь негодовать по поводу игры, когда они такого человека на свою сторону заманили?» – шутит юзер Гриха Парагрин.

«У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции от просмотра, а скорее, прослушивания этого ролика! Это восторг, улыбка и теплота воспоминаний детства! Николай Николаевич, ваш голос возвращает нас в счастливую пору и вселяет надежду в наше будущее. Очень жаль, что вашу передачу «В мире животных» закрыли, и вам приходится заниматься рекламой. Несмотря ни на что, мы вас помним и любим! Здоровья вам, Николай Николаевич, и долгих творческих лет! Спасибо вам!» – делится эмоциями Eliso4ka Vid.

Дополнение к World of Warcraft выйдет 24 ноября 2020 года.

В 2019 году Дроздов вошел в мир киберспорта, снявшись в рекламе игры Anthem.

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