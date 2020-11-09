41-летний бразилец сделал несколько операций и татуировок, чтобы превратиться в орка в реальной жизни.

Историю поведал Daily Mail, написав, что теперь его образ напоминает орка из компьютерной игры World of Warcraft. Мужчина покрыл около 80 процентов тела татуировками, сделал восемь пирсинг операций, операции на языке и глазах, а еще прокачал нижнюю челюсть.

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К зубам смельчака крепятся два клыка – за это он заплатил 530 долларов. Его язык стал раздвоенным, а татуировки покрывают даже глазные яблоки.

А орк из игры выглядит так. Правда, похоже?

«Я пытаюсь быть самим собой, это всего лишь мои идеи, мое вдохновение, идущее от сердца. Люди говорят мне хорошие вещи и мотивируют продолжать преображения. Плохие отзывы есть всегда и везде, но меня это не заботит. Моей маме это не нравится, папа вынужден терпеть», – рассказал мужчина о том, как воспринимают его образ окружающие.

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