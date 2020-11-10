Во Львове открыли супермаркет в стиле популярной игры GTA: San Andreas – вывески отделов написаны шрифтом, похожим на типографику Rockstar Games, а на стойках размещены тематические изображения.
Открытием торговой точки занималась сеть супермаркетов «Сильпо». В супермаркете, помимо референсов к Grand Theft Auto, также есть отсылки к «Спасателям Малибу», а в зале встречаются пальмы, доски для серфинга и другие элементы пляжного отдыха.
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- Согласно слухам, новая часть GTA должна была появиться на прилавках в конце 2020 года. Но, судя по всему, фанатам придется подождать релиза как минимум до 2021 года.
(Фото на обложке: фейсбук магазина «Сільпо» )
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