Во Львове открыли супермаркет в стиле популярной игры GTA: San Andreas – вывески отделов написаны шрифтом, похожим на типографику Rockstar Games, а на стойках размещены тематические изображения.

Открытием торговой точки занималась сеть супермаркетов «Сильпо». В супермаркете, помимо референсов к Grand Theft Auto, также есть отсылки к «Спасателям Малибу», а в зале встречаются пальмы, доски для серфинга и другие элементы пляжного отдыха.