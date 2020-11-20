Компания CD Projekt RED, которая трудится над разработкой одной из самых ожидаемых игр года и самой ожидаемой в жанре Action-RPG Cyberpunk 2077, явила миру трейлер с геймплеем.
Оценить графику и некоторые фрагменты похождений главного героя Ви можно на видео ниже.
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На сайте игры уже доступен предзаказ для PS4, XBOX One и PC. Цена – от 2000 до 4500 рублей в зависимости от платформы.
- Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года.
- Обновление для PS5 и XSX выпустят в 2021-м.
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