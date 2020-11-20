Компания CD Projekt RED, которая трудится над разработкой одной из самых ожидаемых игр года и самой ожидаемой в жанре Action-RPG Cyberpunk 2077, явила миру трейлер с геймплеем.

Оценить графику и некоторые фрагменты похождений главного героя Ви можно на видео ниже.

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