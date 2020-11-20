В Интернете завирусились фотографии новой игровой консоли PlayStation 5 на фоне неопрятного интерьера квартиры. Сперва в комментариях решили, что снимки сделаны в России, но оказалось, что квартира находится в Беларуси, а на фото – ни капли фотошопа.

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Пост ВКонтакте сделал юзер по имени Женя Манюк – и когда в комментариях посыпались логичные вопросы об уборке, он все объяснил. Оказалось, и квартира, и драгоценный PS5 принадлежит его родственнику – дяде с инвалидностью, которого зовут Геннадий. Мужчину полностью устраивает такая обстановка, а в компьютерные игры он играет по 5-8 часов в день.

Женя рассказал, что дядя не хочет убираться и следить за собой, хотя не пьет, не курит и подрабатывает. «Я как-то сделал уборку, потратил полдня, а через неделю то же самое, поэтому больше не хочется. Просто его все устраивает, он может сидеть прям с черным лицом, и ему норм будет, поэтому я сфоткал отдельно геймпад, пока он до него не добрался, так как через пару дней он уже далеко будет не белый», – написал парень.

В комментарии DTF Евгений добавил:

«Он инвалид второй группы, проблемы с психикой. Тем более его никто не воспитывал, сейчас из реальных родственников у него один я, а остальные только им пользуются. Из-за этого у дяди поведение ребенка: он капризный, ленивый и вообще за собой не следит».

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