28-летнюю геймершу из Англии, играющую в Animal Crossing на свитче, затравили активисты BLM за якобы расистскую прическу ее персонажа. Девушка публиковала скриншоты из игры в твиттере, но после волны нападок удалила соцсеть.
Сторонников BLM возмутила прическа персонажа-девочки из собранных в два узла на макушке волос, которую на сленге называют space buns. Якобы она считается афроамериканской.
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Геймерше посыпались угрозы, кто-то даже предложил убить «расистскую» собаку персонажа.
- Animal Crossing – игра в жанре симулятор жизни вроде «Счастливого фермера» ВК.
- На официальном сайте игрушку можно приобрести для Nintendo за 60 долларов.
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