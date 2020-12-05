Любишь футбол и онлайн-игры? Теперь это не только увлекательно, но и выгодно. С 30 ноября по 13 декабря PUBG Mobile проводит специальную совместную акцию вместе с московским «Спартаком». Выполняй новые задания в игре и получай специальные награды – элементы официальной формы ФК «Спартак», экипировку с логотипом клуба и многое другое.
У всех участников появится шанс выиграть специальную футболку «Спартака» с автографами игроков команды при входе в игру в течение семи дней! Для этого необходимо в игре вручить подарок капитану команды – Георгию Джикии.
Компания Tescent совместно со «Спартаком» сняла специальный видеоролик с участием Георгия Джикия, Александра Кокорина, Павла Маслова и Илья Гапонова. Смотри специальный трейлер и погрузись в яркую атмосферу соревнования:
В рамках акции команда разработчиков PUBG Mobile объединит профессиональных футболистов и блогеров. Спортсмены и интернет-селебрити встретятся на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
В будущем PUBG Mobile планирует запустить новые внутриигровые события, добавить облики персонажей, предметы и многое другое. Полную информацию можно найти на официальных ресурсах футбольного клуба «Спартак».