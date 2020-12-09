Считанные часы остаются до релиза Cyberpunk 2077, а скандалы не утихают. Теперь геймеры обратили внимание, что на внутриигровом постере рекламным слоганом закрыли мужские гениталии девушки-трансгендера.

Ранее у нарисованного персонажа сквозь одежду просвечивали признаки принадлежности к мужскому полу, что вызвало гнев ЛГБТ. Представители движения отмечали, что это слишком стереотипное изображение трансгендера и что так мог нарисовать только человек, никогда не сталкивавшийся с трансгендерами. Часть комьюнити объявила Cyberpunk 2077 бойкот за трансфобию.