Считанные часы остаются до релиза Cyberpunk 2077, а скандалы не утихают. Теперь геймеры обратили внимание, что на внутриигровом постере рекламным слоганом закрыли мужские гениталии девушки-трансгендера.

Ранее у нарисованного персонажа сквозь одежду просвечивали признаки принадлежности к мужскому полу, что вызвало гнев ЛГБТ. Представители движения отмечали, что это слишком стереотипное изображение трансгендера и что так мог нарисовать только человек, никогда не сталкивавшийся с трансгендерами. Часть комьюнити объявила Cyberpunk 2077 бойкот за трансфобию.

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  • Cyberpunk 2077 выйдет в свет в 03:00 мск. Первоначально игра должна была выйти весной, но ее релиз переносили трижды. В итоге создателям начали поступать угрозы расправы.
  • В озвучке русской версии игры поучаствовали такие звезды, как Элджей, Данила Поперечный, Анастасия Ивлеева и другие.

Источник: Cybersport.ru

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