Геймеры наконец получили новую эпохальную видеоигру Cyberpunk 2077 – в России суперпремьера пришлась на ночь 9-10 декабря. Разумеется, это никого не остановило. А на запуске игрушки в Steam геймили одновременно почти 900 тысяч человек – это новый рекорд, который раньше принадлежал Fallout 4.

Разработка Cyberpunk 2077 стартовала в 2012 году. После успеха «Ведьмак 2: Убийца Королей», CD Projekt Red объявили о создании двух внутренних команд, которые начали работу над двумя ААА-RPG. Местом действия Cyberpunk 2077 стал мир будущего, основанный на настольной игре, вышедшей еще в 1988 году. Новая игра реалистична, жестока, основана на структуре нелинейного повествования, где решения игрока будут иметь последствия.

Киберспорт Cyberpunk 2077 разгневал ЛГБТ из-за постера девушки-трансгендера. Пришлось прикрыть ей органы 11 ЧАСОВ НАЗАД

На каких платформах вышла Cyberpunk 2077?

ПК, Xbox One, PS4 и Google Stadia. На PS5 и Xbox Series X новинка будет работать пока лишь в режиме обратной совместимости и полноценно выйдет только в 2021 году. Некстген-версия будет совершенно бесплатна для тех, кто уже купил копию для Xbox One или PS4.

Системные требования

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7 или 10

Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470

DirectX: Версии 12

Место на диске: 70 GB

Рекомендованные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon R9 Fury

DirectX: Версии 12

Место на диске: 70 GB

Сколько стоит игра?

В Steam и магазине GOG – 1999 рублей, в PS Store – 3999. В цифровом магазине Microsoft геймер заплатит за «киберпанк» 59,99 долларов – 4429 рублей по нынешнему курсу.

Сколько времени я на нее потрачу?

Затестившие Cyberpunk 2077 журналисты GameStar утверждают, что сотни часов зависания перед экраном не потребуются. В среднем игра проходится за 25-30 часов, если не затрагивать все второстепенные активности. Для неторопливого прохождения с изучением сюжета и накоплением игровых предметов уйдет 50-60 часов, зачистки карты и участия абсолютно во всех активностях – примерно 90, а прослушивание телерепортажей и диалогов увеличит время прохождения игры до сотни часов. Но, кажется, не больше.

Описание игры

Хватит абзаца из официального описания на официальном сайте:

«Cyberpunk 2077 – приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего. Вы играете за V, наемника в поисках устройства, позволяющего обрести бессмертие. Вы сможете менять киберимпланты, навыки и стиль игры своего персонажа, исследуя открытый мир, где ваши поступки влияют на ход сюжета и все, что вас окружает».

Cyberpunk 2077 Фото: Eurosport

Внешность персонажа можно прокачать разными доступными способами. Разработчики предложили море вариантов для внешней идентификации – шесть типов кожи, 35 видов причесок, множество ушей, татуировок на лице, различных имплантов, пирсинга и так далее. Есть даже два типа полового члена, но только один вариант влагалища. Можно создать персонажа-трансгендера и миксовать качества.

Рейтинг игры – 18+. Там много отборного мата, жестокости, алкоголя, наркотиков и обнаженки, хотя ее можно отключить в настройках. В издании vg247.com, например, обратили внимание на обилие фаллоимитаторов.

«Вы встретите дилдо в ванной комнате. На самом краю ванны. И на ночном столике в спальне. Даже под водой и во дворе. Посреди бара. На столе в офисе. То есть везде», – утверждается на сайте.

А там правда Киану Ривз?

В общем-то да – точнее, его персонаж, рокер Джонни Сильверхенд. По сюжету он будет напарником Ви – главного героя (героини). В английской озвучке можно даже услышать голос Киану.

«Моя работа на этом проекте началась с захвата движений Джонни, – рассказал актер. – Я уже был хорошо знаком с процессом благодаря работе над «Матрицей», так что в съемке материала не было ничего необычного. Мы делали своего рода библиотеку жестов, инструментарий для аниматоров, чтобы они могли дальше работать над персонажем.

Я сыграл персонажа, который может быть очень разным, в зависимости от выбора игрока. Мне пришлось сыграть одни и те же сцены в трех разных вариациях. Это очень круто».

А еще в игре есть русский персонаж – певица Нина Кравиц. В мире «киберпанка» ее зовут Риппердок, она хирург, который устанавливает нелегальные кибернетические импланты. Девушка участвовала в разработке саундтрека для игры.

Русская озвучка

В игре присутствует русская локализация. Для озвучки мира Cyberpunk 2077 были приглашены Элджей, Настя Ивлеева, Александр Гудков, Всеволод Кузнецов, упомянутая выше Нина Кравиц, Данила Поперечный и другие.

Киберспорт Совместная акция «Спартака» и PUBG Mobile. Выиграй футболку с автографом 05/12/2020 В 11:40