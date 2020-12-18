Разработчик Cyberpunk 2077 компания CD Projekt Red совместно с Sony приостановила продажи самой ожидаемой игрушки 2020 года. На такой шаг пришлось пойти из-за огромного количества багов, на которые обратили внимание пользователи.

В данный момент игра уже недоступна в онлайн-магазине Sony PS Store. Производители заявили, что компании важно соблюдать высокий уровень качества игр, которые продаются в магазине. «Мы предлагаем полное финансовое возмещение геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store».