Разработчик Cyberpunk 2077 компания CD Projekt Red совместно с Sony приостановила продажи самой ожидаемой игрушки 2020 года. На такой шаг пришлось пойти из-за огромного количества багов, на которые обратили внимание пользователи.
В данный момент игра уже недоступна в онлайн-магазине Sony PS Store. Производители заявили, что компании важно соблюдать высокий уровень качества игр, которые продаются в магазине. «Мы предлагаем полное финансовое возмещение геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store».
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Предложение о возврате средств касается игроков-владельцев PS4 и PS5.
- CD Projekt Red мгновенно отреагировала на проблемы с игрой и пообещала геймерам возврат средств. Однако в техподдержке Sony до последнего отказывались возвращать людям деньги, ссылаясь на внутренние правила компании.
- В озвучке русской версии игры поучаствовали такие звезды, как Элджей, Данила Поперечный, Анастасия Ивлеева и другие.
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