14-летний киберспортсмен из Дании Андерс Вейрганг установил мировой рекорд по победам подряд в режиме Weekend League в FIFA 21 – на его счету 300 выигранных матчей.

Андерс шел к рекорду в течение 10 недель и транслировал успехи на Twitch, где за его матчами следили более 500 тысяч человек. Наконец он обошел предыдущего лидера (у того было 297 побед) и довел свою серию до 300, после чего написал в твиттере: «Все еще без душа, солнечного света и пенальти от Бруно Фернандеша. Извините, хейтеры».

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Кстати, упоминание Фернандеша связано с поражением в одном из других режимов FIFA, где он не забил португальцем пенальти. Из-за этого над парнем мерзко и грубо шутили в соцсетях.

«Мои родители очень меня поддерживают. Моя мама возила меня на все национальные турниры, она помогает мне много путешествовать, и она полностью понимает возможности, которые предлагает мне FIFA», – цитирует мальчика SportBible.

У Андерса подписан контракт с «РБ Лейпциг» – именно этот клуб он представляет на соревнованиях.

Датчанину еще 2 года нельзя выступать на профессиональных турнирах – допуск начинается с 16 лет.

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