Если вы хоть раз натыкались на киберспортивные новости, то наверняка слышали про 14-летнего датского вундеркинда Андерса Вейрганга. Юноша бьет один рекорд за другим по победам в FIFA 21. Его последнее достижение – 330-0 в Weekend League – широко освещалось в профильных европейских медиа, а для киберспортивной тусовки он стал настоящей поп-звездой.

История любви парня и FIFA началась в 2011-м, когда Андерс впервые взял в руки геймпад. И как у любого подростка, вряд ли это было осознанно. Из-за футбольного симулятора он не стал снобом, не закрылся в игровом мире и спокойно социализировался в обществе. Игры были просто хобби, и ни о каких рекордах речи тогда не шло.

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Серьезным увлечением FIFA стала только спустя 6 лет, когда он начал серьезно залипать в Ultimate Team и Weekend League (трехдневное соревнование, где игрок может сыграть максимум тридцать матчей). И сделал первые 30-0. Для справки тогда это уже считалось крутым достижением для FIFA 18, но мало кто воспринимал ребенка всерьез. Хотя не все топы того времени могли похвастаться играми без поражений, но не будут же они ставить в пример подростка? Вот только время шло, и в следующих двух играх Андерс также показал мощные результаты.

Летом 2018 года, после того как Мохаммед Аркус, известный под псевдонимом MoAuba выиграл чемпионат мира, молодой Вейрганг, которому на тот момент было всего 12 лет, вынес чемпиона с разгромным счетом 6:0 в прямом эфире твича.

В 2019-м молодой датчанин занял третье место на крупном турнире и получил не только 7 тысяч долларов, но и личного менеджера. Однако на пик формы вышел именно в FIFA 21. Здесь ему просто нет равных.

Когда Вейрганг сделал 90-0 в рейтинге, о нем уже говорили все киберспортивные медиа. Каждую игру вундеркинда смотрят в районе 5 тысяч человек, а в твиттере он набрал уже более 60 тысяч фолловеров.

Но общественным признанием спортсмен не ограничился. В сентябре «РБ Лейпциг» схантил юношу как самого талантливого игрока серии. Теперь он выступает под брендом немецкого клуба. Помогает это ему или нет неизвестно, но после 11 недели он сделал 330-0 – новый абсолютный рекорд. Предыдущий принадлежал пользователю под ником Шеллзз, который выиграл всего 299 матчей подряд.

Эксперты считают, что технологии FIFA 21 отлично подходят под стиль игры Андрерса, но и не сбрасывают со счетов его психологию. Юного викинга не сломить в трудных ситуациях, он всегда доводит матч до победы.

Датчанину уже прогнозируют победу в чемпионате мира по FIFА в следующем году, при этом ему до сих пор нельзя играть в некоторых соревнованиях. Например, в виртуальной Бундеслиге, куда игроки допускаются с 16 лет.

Самое чувствительное поражение на данный момент геймер потерпел в финальном матче киберспортивного чемпионата Дании, где проиграл по пенальти, а в конце едва не расплакался, но этот результат никак не отразился на его статистике в официальной Weekend League.

«Извините, ненавистники», – лаконично написал он в твиттере после очередного рекорда, словно бросая вызов. Интересно, найдется тот, кто сможет его принять?

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