Он написал: «В GTA впервые можно будет сыграть главными героями женского и мужского пола». Журналисты Give Me Sport высоко оценили правдивость новости и появление женского персонажа – в прошлом Хендерсон успешно предсказал несколько новых дополнений к франшизе Call of Duty.