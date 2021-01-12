Протагонистом Grand Theft Auto 6 будет женщина – неофициально информацией поделился инсайдер Том Хендерсон.
Он написал: «В GTA впервые можно будет сыграть главными героями женского и мужского пола». Журналисты Give Me Sport высоко оценили правдивость новости и появление женского персонажа – в прошлом Хендерсон успешно предсказал несколько новых дополнений к франшизе Call of Duty.
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Информации о дате выхода GTA 6 пока мало – в апреле 2020 игра находилась в стадии разработки. По слухам, релиз запланирован на 25 марта.
- GTA 5 вышла в 2013 году.
- Женщина была протагонистом самой первой версии GTA в 1997 году.
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