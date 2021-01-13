Пандемия испортила многим новогодние праздники, серьезно ограничив количество возможных мероприятий, однако интернет и тут пришел на выручку. Первые дни 2021-го ознаменованы захватывающей войной короля рунета и первого видеоблогера России Ильи Мэддисона (настоящее имя – Илья Давыдов) с одним из крупнейших видеостриминговых сервисов Twitch.

Платформа пользуется громадным спросом у геймеров и видеобзорщиков, многие киберспортивные турниры транслируются именно здесь. Сам Мэддисон, который и в новом десятилетии остается среди популярнейших русскоязычных стримеров, обозревает игры на Twitch с 2013-го. В те годы правила платформы были не такими жесткими, и видеоблогеры чувствовали себя весьма свободно и раскованно. Но 26 августа 2014-го Twitch был куплен Amazon за 970 млн долларов, и с того дня жизнь пользователей становилась все менее и менее веселой.

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Теперь сервис славится крайне толерантной политикой – стримерам запрещены хейт-спич, любые проявления сексизма, расизма, ЛГБТ-фобии. Даже если в просматриваемом обзорщиком видео проскальзывает хейт-слово, это уже может послужить поводом для бана. Список запрещенных оскорблений постоянно растет – с января 2021-го на платформе нельзя говорить слова «девственник» и «симп» (подкаблучник).

Пользователи Twitch регулярно жалуются на необоснованные баны – временные или вечные – без какого-либо объяснения причин. А ею может оказаться даже запрещенная лексика, использованная за пределами Twitch – в твиттере, например. При этом те стримеры, которые находятся на контрактах с сервисом, даже в период бана не могут проводить стримы на других платформах и фактически лишаются заработка. Наиболее абсурдным примером стал бан парня с ником OGRob. Стример одобрил с администрацией появление своего эмодзи ogrobNig, а в итоге все равно был наказан за «разжигание ненависти». Загвоздка в том, что Nig было отсылкой к родной стране стримера – Нигерии. Лето 2020-го было отмечено массовыми банами для пользователей, обвиненных в сексуальных доказательствах, причем многие случаи якобы имели место за пределами платформы.

7 января Twitch удалил популярную эмоцию PogChamp, из-за высказываний ее автора в твиттере о протестах в Вашингтоне, США: «Пойдут ли гражданские волнения из-за казненной в Капитолии женщины, или эта мученица погибла напрасно?». Администрация сочла это призовом к насилию. В тот же день Мэддисон публично раскритиковал действия и политику Twitch как на стриме, так и в твиттере.

Возможно, это было желание поставить эффектную точку в Twitch-карьере, но и два дня спустя, к удивлению самого Ильи, и даже шесть его аккаунт еще не удален.

9 января Мэддисон просмотрел на стриме российский фильм «Ширли-мырли», в котором проскальзывали очень неодобрительные для Twitch слова, и выложил отрывок в своем твиттере. На вечер 13 января Король рунета еще не забанен, его поклонники запасаются с поп-корном следят за развитием событием.

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