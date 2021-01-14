19-летний геймер серьезно прокачал обрудование для игры FIFA – он использует 49-дюймовый монитор за 1500 долларов, чтобы видеть все поле.

Парень, зарегистрированный на Reddit под ником Gatsbuu, изучает информатику в университете Сиэтла, и его решение привлекло в восторг геймерское сообщество. Соотношение сторон монитора Samsung Odyssey G9 – 5120 на 1440. Он видит все поле во время игры и считает эту функцию невероятно полезной.

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«Мне понравилась идея купить сверхширокий монитор по ряду причин, – цитирует геймера Sportbible. – Во-первых, это продуктивно. Я изучаю информатику, и наличие дополнительного экрана полезно для работы в условиях многозадачности. Также я люблю игры – и очень здорово играть в FIFA и Call Of Duty на сверхшироком пространстве.

В FIFA – особенно. Это действительно полезно для игры в длинный пас, ведь мой соперник не может этого предвидеть. А еще – для линии обороны, поскольку я всегда вижу позиции моих защитников. Я не лучший в FIFA, но монитор помогает!»

FIFA 21 вышла в октябре 2020 года, для консолей нового поколения – в декабре.

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