Видеоблогер Илья Мэддисон добился бана на стриминг-платформе Twitch. Теперь обозреватель игр хочет перейти на одну из российских платформ.
Мэддисон обозревает игры на Twitch с 2013-го, но в 2014-м платформу купила Amazon. С тех пор многое поменялось: действия и высказывания пользователей начали подвергаться жесткой цензуре из-за толерантной политики нового владельца. На Twitch cтримерам запрещены хейт-спич, любые проявления сексизма, расизма и гомофобии.
Позже у модераторов платформы появился список стоп-слов, который регулярно пополняется, а к началу 2021-года в него входят слова «девственник» и «симп» (аналогия слову «каблук»). Ограничения не понравились Мэддисону – он спровоцировал администрацию Twitch забанить его канал. 9 января он посмотрел фильм «Ширли-мырли», в котором звучат недопустимые для Twitch слова, и через твиттер всячески призывал его забанить. Просьбы Мэддисона были услышаны только 15-го числа.
Блогер обратился к WASD и МТС (владеет платформой Stream.ru). Мэддисон пообещал сделать Россию мировым лидером в стриминге. Цена вопроса – 2 млн рублей в месяц.
- Настоящее имя Мэддисона – Илья Давыдов.
- Блогер начал карьеру на ютьюбе, поклонники даже называют его королем этой платформы.