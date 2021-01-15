Мэддисон обозревает игры на Twitch с 2013-го, но в 2014-м платформу купила Amazon. С тех пор многое поменялось: действия и высказывания пользователей начали подвергаться жесткой цензуре из-за толерантной политики нового владельца. На Twitch cтримерам запрещены хейт-спич, любые проявления сексизма, расизма и гомофобии.

Позже у модераторов платформы появился список стоп-слов, который регулярно пополняется, а к началу 2021-года в него входят слова «девственник» и «симп» (аналогия слову «каблук»). Ограничения не понравились Мэддисону – он спровоцировал администрацию Twitch забанить его канал. 9 января он посмотрел фильм «Ширли-мырли», в котором звучат недопустимые для Twitch слова, и через твиттер всячески призывал его забанить. Просьбы Мэддисона были услышаны только 15-го числа.