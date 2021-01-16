Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала для канала HBO по известной консольной игре The Last of Us («Одни из нас»). Сюжет картины развернется в мире спустя 20 лет после разрушения цивилизации пандемией.
«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным», – написал Балагов в инстаграме.
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Над сценарием сериала, по данным Hollywood reporter, работают автор «Чернобыля» Крейг Мейзин и креативный директор видеоигры Нил Дракманн.
- Кантемир Балагов в 2020 году получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру – на показе он представил фильм «Дылда».
- The Last of Us – игра в жанре action-adventure, выпущенная в 2013 году.
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