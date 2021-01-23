Профессиональный игрок в FIFA Гарри Хескет завершил карьеру после того, как его заблокировали за шутку о маме известного киберспортсмена Андерса Вейрганга во время стрима.

Позже он обсудил эту ситуацию в одном из видео на ютьюбе и признал, что был неправ. Это не спасло от санкций со стороны EA Sports: в компании посчитали действия Гарри неуместными и забанили в региональной квалификации FGS Europe. После этого Хескет не только покинул команду Fnatic, но и завершил карьеру. Теперь Хескет сконцентрируется на производстве собственного контента.