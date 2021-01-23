Профессиональный игрок в FIFA Гарри Хескет завершил карьеру после того, как его заблокировали за шутку о маме известного киберспортсмена Андерса Вейрганга во время стрима.
Хескет и Вейрганг играли матч в FUT Champions в прямом эфире на Twitch в декабре. Во время трансляции Гарри оскорбил мать 14-летнего вундеркинда.
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Позже он обсудил эту ситуацию в одном из видео на ютьюбе и признал, что был неправ. Это не спасло от санкций со стороны EA Sports: в компании посчитали действия Гарри неуместными и забанили в региональной квалификации FGS Europe. После этого Хескет не только покинул команду Fnatic, но и завершил карьеру. Теперь Хескет сконцентрируется на производстве собственного контента.
- Андерс Вейрганг – лучший игрок в FIFA 21 в данный момент. Он ни разу не проиграл и установил мировой рекорд, когда победил 330 раз подряд.
- У датчанина все же есть одно поражение, но игрок потерпел его за пределами Weekend League в гранд-финале датского турнира.
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