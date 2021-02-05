Появилась инсайдерская информация о выходе долгожданной видеоигры Grand Theft Auto 6. Тред появился на 4chan, но модераторы удалили его, что намекает на правдивость данных.

Сообщается, что ориентировочная дата выхода шестой GTA – октябрь 2023 года. События первых двух глав происходят в поздних 70-х, главный герой – белый мужчина. В предыдущих инсайдах сообщалось, что игроки самостоятельно смогут выбрать пол персонажа-протагониста, но реализовать эту идею не удалось, так как героиня не подходила сюжету игры.

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Основная локация – местность, похожая на Майами или Флориду. Еще несколько интересных подробностей: персонаж может толстеть и худеть, окружающие будут комментировать его стиль одежды. По мере прохождения сюжета в игре меняются автомобили, прически и одежда. Например, машины из первых миссий к концу считаются устаревшими.

Также сообщается, что игра политически некорректна, а анонс ожидается к весне 2022 года. Подробности сообщаются в телеграм-канале Раккун Сити.

GTA 5 вышла в 2013 году.

Женщина была протагонистом самой первой версии GTA в 1997 году.

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