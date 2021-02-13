Корейские кинотеатры решили нажиться на любителях видеоигр, пока коронавирусные ограничения не позволяют им работать в полную силу.

Крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи под названием CGV начала сдавать залы для видеоигр на большом экране. BBC сообщает, что дневная аренда зала на четверых стоит 90 долларов, после 18:00 – 135 долларов. Игры, консоли и геймпады нужно приносить с собой.

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Сообщается, что нововведение пользуется популярностью: в начале 2021 года залы забронировали более 130 раз. В основном, это мужчины 30-40 лет, но иногда приходят пары и семьи.

Из-за пандемии коронавируса часть южнокорейских кинотеатров закрыта, некоторые имеют право заполнять залы наполовину.

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