Датский геймер Андерс Вейрганг впервые проиграл матч в режиме Weekend League в FIFA 21. 15-летний киберспортсмен прервал победную серию на отметке в 535 побед, что является мировым рекордом.

Вейрганг, который представляет киберспортивную команду «РБ Лейпциг», не проигрывал 17 недель подряд. При этом он не может участвовать в официальных турнирах до наступления 16-летия.