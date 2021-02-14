Датский геймер Андерс Вейрганг впервые проиграл матч в режиме Weekend League в FIFA 21. 15-летний киберспортсмен прервал победную серию на отметке в 535 побед, что является мировым рекордом.

Вейрганг, который представляет киберспортивную команду «РБ Лейпциг», не проигрывал 17 недель подряд. При этом он не может участвовать в официальных турнирах до наступления 16-летия.

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  • Прошлый рекорд в Weekend League равнялся 297 победам кряду.
  • Weekend League – это еженедельный турнир, в котором игроки борются за дорогие паки, монеты и очки FUT. Формат соревнования подразумевает 30 матчей с пятницы по воскресенье.

Андерс Вейрганг – главная звезда FIFA 21. Недавно он установил мировой рекорд

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