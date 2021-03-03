Парень рассказал историю о том, как Football Manager спас его от суицида

В 2019 году Уилл переживал тяжелый период в своей жизни, когда закончились его долгосрочные отношения с девушкой, после чего психическое здоровье 16-летнего парня резко ухудшилось:

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«Я был молод, мне не повезло, я учился в школе и очень расстроился. Мне надоело однообразие, было грустно и одиноко. Я чувствовал, будто нахожусь в ловушке, жизнь держала меня в удушающей позиции. Я был потерян, разочарован и расстроен» – признается Уилл.

Уилл часто думал о том, чтобы покончить с собой – однажды он уже написал предсмертную записку и готовился к худшему. Дела Уилла усугублялись, но однажды друг вручил ему в подарок игру Football Manager 19. Это момент оказался переломным в жизни Уилла.

«Сначала мне было неинтересно, но друг сказал попробовать. Честно говоря, в игре я был не очень хорош, но постоянно хотел стать лучше. И это помогло мне исцелиться в реальной жизни. Именно эта настойчивость многому меня научила. Это была трудная кривая обучения, но она принесла результат.

Оглядываясь назад, в тот момент жизни, это было очень важно. Я с оптимизмом смотрел на возможность попробовать что-то новое в последний раз. Это научило меня, что не стоит сдаваться – что всегда нужно попробовать вновь», – подытожил Уилл в интервью SPORTbible.

Два года спустя Уилл по-прежнему остается большим поклонником Football Manager. Его психическое здоровье тоже постепенно улучшается.

Симулятор Football Manager (первоначальное название – Championship Manager) выходит с 1992 года.

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