Известный рэп-исполнитель Снуп Догг 7,5 часов транслировал запись пустой комнаты. Артист так разнервничался после поражения в игре Madden NFL, что вышел и забыл завершить стрим.

Снуп Догг часто играет на платформе Twitch, но в этот раз все пошло не по плану: уже через 15 минут после начала стрима он проигрывал со счетом 0:14. Рэпер несколько раз выругался, ударил джойстиком по столу и пошел по своим делам, оставив фанатов наедине с трансляцией пустой комнаты. Стрим посмотрели более 200 тысяч зрителей, хотя обычно за летсплеями Снуп Догга наблюдают около 20 тысяч человек. Позже рэпер удалил запись с канала.

Киберспорт Парень рассказал историю о том, как Football Manager спас его от суицида ВЧЕРА В 14:24

Снуп Догг – автор 17 студийных альбомов.

Активная карьера рэпера длится с 1992 года.

Киберспорт Несокрушимый фифер Вейрганг проиграл впервые за 536 матчей 14/02/2021 В 08:15