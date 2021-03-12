Опубликовано 12/03/2021 в 12:25 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 12:26 GMT

Василий Уткин и Дмитрий Шнякин станут комментаторами в бесплатном футбольном симуляторе FIFA Online 4.

«Итак, мы с Димой Шнякиным – официальные голоса русскоязычной FIFA Online 4. Можно дальше не скрывать. Осталось довести работу до конца. Я ужасно рад!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин ранее озвучивал FIFA 2007 в паре с Василием Соловьевым.

Игра FIFA Online 4 вышла в мае 2018 года, но в России станет доступна только в этом году – релиз запланирован на 6 апреля.

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