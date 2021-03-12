Василий Уткин и Дмитрий Шнякин станут комментаторами в бесплатном футбольном симуляторе FIFA Online 4.
«Итак, мы с Димой Шнякиным – официальные голоса русскоязычной FIFA Online 4. Можно дальше не скрывать. Осталось довести работу до конца. Я ужасно рад!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.
  • Уткин ранее озвучивал FIFA 2007 в паре с Василием Соловьевым.
  • Игра FIFA Online 4 вышла в мае 2018 года, но в России станет доступна только в этом году – релиз запланирован на 6 апреля.
Киберспорт
Снуп Догг не выключил стрим – 200к фанатов 7 часов смотрели в стену
05/03/2021 В 12:36
Игрок в FIFA 21 Андерс Вейрганг проиграл впервые за 536 матчей
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Киберспорт
Парень рассказал историю о том, как Football Manager спас его от суицида
03/03/2021 В 14:24
Киберспорт
Несокрушимый фифер Вейрганг проиграл впервые за 536 матчей
14/02/2021 В 08:15