Объем мирового киберспортивного рынка уже перевалил за миллиард долларов, а к 2023-м году по самым скромным прогнозам аналитиков должен составить 1,5-2 млрд долларов. Консалтинговая компания PwC в исследовании рынка видеоигр и киберспорта заявляла, что еще в 2020-м аудитория геймеров на всех игровых платформах превышала 2 млрд человек. При этом основное ядро постоянно играющих составляет около 250 млн.

Индустрия развивается не только во внешних проявлениях, но и внутри себя: растет количество турниров и призовые, команды находят все более мощных спонсоров, а игроки становятся объектами трансферной погони.

Этот текст как раз о том, как в киберспорте устроены трансферы и чем они похожи на сделки в других видах спорта.

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Как устроен трансферный рынок?

Общее устройство остается таким же, как, например, в футболе. Команды стремятся укомплектовать состав максимально крутыми игроками, чтобы выигрывать в турнирах и зарабатывать деньги. Вопросами поиска талантов занимаются скауты, а процесс осуществления сделки почти полностью повторяет трансферы футболистов.

В других командных дисциплинах сделки за деньги оформляют крайне редко: клубы либо дожидаются окончания контрактов игроков, либо игроки уламывают действующие команды отпустить их в другие. В тех же гандболе и волейболе найти упоминание сумм в новостях и текстах про трансферы невозможно, тогда как в киберспорте уже совершаются сделки на миллионы долларов.

Генеральный директор организации HellRaisers (европейская мультигейминговая киберспортивная организация) Алексей «Magician» Слабухин в своем телеграм-канале обрисовал такую схему для трансферов игроков в CS:GO:

команда осматривает потенциальных кандидатов на усиление и делает запрос другому клубу о переговорах с игроком;

одновременно с этим выясняется цена возможного трансфера;

если переговоры с игроком прошли успешно, а цена устраивает и продавца, и покупателя, то игрока берут на тесты;

в случае их успешного прохождения (сыгрываемости с командой и иных качеств) готовится договор о переходе и окончательно решается вопрос о цене;

игрок разрывает договор с прошлым клубом, подписывает соглашение с новым и происходит перевод денег.

В других кибердисциплинах порядок примерно тот же. Бывает, что возникают накладки с последним пунктом, потому что продавец хочет сначала получить деньги, чтобы разорвать контракт, иногда – наоборот. При этом в главных дисциплинах киберспорта (CS:GO, Dota2) пока нет ни зарплатных, ни трансферных ограничений.

Киберспорт Фото: Getty Images

Трансферный процесс осложняется отсутствием регулирования, которое вряд ли появится в ближайшее время. Генменеджер NaVi Евгений Золотарев рассказал об этих сложностях в одном из интервью: «У каждой игры есть свой издатель. И по статусу эта организация вроде ФИФА в футболе. Но у каждого издателя свой бизнес-подход. К примеру, Valve (разработали Dota 2 и CS:GO) никак не регулирует систему: турнирные организаторы напрямую договариваются с командами и игроками. Экосистемы игр Rainbow Six и League of Legends устроены иначе: у них все строго регламентировано, все переговоры через издателя, через уведомления об интересе к игроку, об окончании контракта и так далее».

Главные трансферы киберспорта: кто, куда и за сколько?

Да, про денежную составляющую трансферов киберспортсменов тоже пишут не так много, но причина отсутствия большого количества информации заключается только в молодости индустрии. Несмотря на короткую историю, трансферные рекорды в киберспорте падают все чаще, а стоимость каждой новой топ-сделки увеличивается по сравнению с предыдущей на 40-50%.

Так, например, в списке самых дорогих трансферов в CS:GO фигурируют сделки и на 300 тысяч долларов, и на 2,1 млн. На сегодняшний день крупнейшим переходом в этой дисциплине считается продажа Патрика еs3tag Хансена из Аstralis в Cloud9, которая случилась в октябре 2020-го. Да, 2,1 млн долларов – это не совсем сумма трансфера, а общая стоимость перехода (сумма трансфера + бонусы + з/п игрока за три года), но цифры все равно поражают.

Чуть раньше, чем Cloud9 взял Хансена, российский клуб Virtus.Pro за 1,5 млн долларов выкупил весь состав и тренера понравившейся команды AVANGAR после ее второго места на мэйджоре в Берлине и побед на нескольких местечковых турнирах.

Один из самых дорогих трансферов в Dota 2 тоже связан с Россией. Роман Ramzes Кушнарев после провала с Virtus.Pro на The International (главный турнир года по Dota 2 – что-то в духе «финала восьми» в ЛЧ) перешел в американскую команду Evil Geniuses (EG). Сумма его трансфера с учетом бонусов по разным оценкам составляет 250-300 тысяч долларов.

Разница в ценах в разных дисциплинах объясняется тем же, что и отсутствие порядка осуществления трансфера – регулированием. Генеральный менеджер киберспортивного клуба Virtus.pro Сергей Гламазда рассказал об этом подробнее: «В киберспорте нет общего для всех дисциплин регулятора. Только производители игр, которым принадлежат интеллектуальные права, решают, нужны трансферные правила или нет. Если финансы позволяют, клуб может заполучить любого игрока в любой момент сезона. А конкуренцию и интерес издатели поддерживают, регулярно, раз в две-три недели, меняя какую-то игровую механику. Это все равно что в футболе постоянно менять, к примеру, вес мяча ­– даже суперзвезда не сразу адаптируется. Поэтому не всегда трансфер в киберспорте – залог будущих побед, каждый игрок приспосабливается под игровые изменения с разной скоростью и продуктивностью».

Как формируется трансферная стоимость

В конце 2020 года WePlay Esports создала независимую платформу Esports Transfers, которая должна стать агрегатором трансферных стоимостей киберспортсменов. Ее цель – понять, сколько будет стоить потенциальный переход, а еще оценить, не переплачивают ли киберспортивные клубы за услуги суперзвезд. На момент написания материала (март-2021) система Esports Transfers только готовится к запуску, однако ее потенциал виден уже сейчас.

Процесс оценки трансферной стоимости базируется на пяти основных факторах: лидерстве, медийности, стабильности, скилле и спросе. Каждый из них декомпозируется и внутри себя, но какие именно характеристики являются более важными, неизвестно.

Алексей Слабухин раскрывал в телеграм-канале, какие характеристики учитываются при оценке стоимости трансфера в HellRaisers. Главный фактор – уровень игрока и его потенциал (потенциал к последующей перепродаже, оцениваемый исходя из возраста, региона, времени до окончания контракта и значимости игрока), который, пусть и субъективен, но является главным мерилом качества киберспортсмена.

Далее принимаются во внимание игровая роль и амплуа игрока – учитывается его статус (капитан или нет), а также уровень предложения схожих игроков на рынке. Игроки дефицитных позиций по понятным причинам будут оцениваться дороже. Третий фактор – медийность, которая измеряется количеством подписчиков в социальных сетях, наличием лояльной аудитории, которая вместе с игроком перейдет к его новой команде.

Наконец, как и в футболе, важное место занимает переговорная сила клуба. Если за киберспортивную суперзвезду будет биться лучшая киберспортивная команда, то у нее будет явно больше шансов купить ее за разумные деньги, чем у команды-середняка. Однако есть и необычные факторы, которые могут серьезно снизить сумму или вообще его отменить. Тот же Слабухин рассказывал, что токсичный характер игрока снижает шансы попасть в команду.

Несмотря на то, что сервис Esports Transfers еще не запущен, трансферные стоимости некоторых крутых киберспортсменов уже известны. К примеру, игрока NaVi по CS:GO Александра s1mple Костылева оценили в 4,45 млн долларов. Пока что это самая высокая стоимость среди всех игроков в CS:GO.

Рынок киберспортивных трансферов развивается и начинает все больше напоминать футбольный. Пока что ценники на игроков все еще остаются мелочными по сравнению с переходами в футболе XXI века, но они уже близки к тем, что платили за игроков в ХХ-м. Следить за этим безумно интересно, потому дальше, видимо, стоит ждать большего.

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