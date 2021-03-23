Петербургский геймер написал заявление в полицию после того, как его младшего брата украли нож из Counter Strike. Стоимость виртуального оружия – 12 тысяч рублей.

Молодой человек по имени Рома расстроился, когда узнал, что его брата обманул пользователь Даниил из Украины. В дискорде он пообещал, что вместо предмета «Медвежий нож. Ультрафиолет» даст более дорогой предмет. После того, как злоумышленник получил айтем, младший брат Романа был забанен. Роман нашел других пострадавших и просит полицию возбудить дело за мошенничество, сообщает Mash на Мойке.

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Подобный инцидент уже был в чешском Плзене. Игрок в Counter-Strike: Global Offensive продал редкий виртуальный предмет «Коготь. Градиент» за 1390 долларов. Стороны договорились разбить платеж на две части, но покупатель пропал после выплаты первой. Пострадавший обратился в полицию, которая возбудило уголовное дело – теперь мошеннику грозит до восьми лет.

Counter-Strike: Global Offensive – это многопользовательская компьютерная игра от компании Valve.

В игре пользователи делятся на две команды: террористов и контртеррористов.

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