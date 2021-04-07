8 апреля в прокат в России выходит один из самых долгожданных фильмов по мотивам игры в жанре файтинг – «Мортал Комбат». Срежиссированная Саймоном Маккуойдом картина станет ремейком к фильму 1995 года «Смертельная битва».

«Мортал Комбат» – одна из самых кровавых, но вместе с тем захватывающих игр конца XX – начала XXI века (особенно ее более современные версии), а имена персонажей знают многие фанаты видеоигр со стажем. Так ли это? Пора проверить. Eurosport.ru предлагает тебе впомнить, как зовут главных героев «МК». 10 минут, 33 персонажа. В качестве подсказок – названия версий игр, в которых встречались эти герои.

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Первая игра «Мортал Комбат» вышла в 1992-м для аркадных автоматов.

Последняя игра появилась в 2019 году и была доступна на четырех игровых платформах.

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