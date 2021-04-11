1991 год. Боевики – самый модный жанр в кино, кунг-фу – новая религия подростков, а их боги – Ван Дамм, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне, Стивен Сигал и Чак Норрис. Каждый мечтал повторить приемы мощных парней из «Крутого Уокера» или экшена «В осаде». Конечно, не все могли попасть в секции боевых искусств, зато каждый имел шанс надрать ягодички другу в главном аркадном файтинге мира – Street Fighter.

За этим наблюдала маленькая независимая студия из Чикаго Midway Games, которая создавала игры для автоматов. Команда уже зарекомендовала себя как успешный разработчик аркад – их Rampage, Terminator 2: Judgment Day и другие хиты отлично заходили в игровых клубах благодаря свежей технологии: ребята использовали захват движений реальных актеров, которых отрисовывали в персонажей. Это зародыш современной motion capture, которая используется практически в каждом блокбастере.

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Midway Games заметили после выхода аркады с Терминатором, поэтому к ней пришли продюсеры готовящегося боевика «Универсальный солдат» и попросили собрать аркадный шутер к релизу грядущего хита с Жан-Клодом ван Даммом и Дольфом Лундгреном. Боссы Midway пригласили 27-летнего программиста Эда Буна и 22-летнего художника комиксов Джона Тобиаса, чтобы за год разработать простенькую стрелялку по фильму. Но амбициозным Буну и Тобиасу пришла идея интереснее: что если студии купить лицензию на образ Ван Дамма и сделать более жесткую игруху в духе «Кровавого спорта»? Актер отлично владеет кикбоксингом и мог записать все движения для аркады. Но переговоры провалились.

«Как раз вышел Street Fighter 2, ну а мы делали кучу игр с оцифрованными актерами. Мы подумали, что надо это технологическое новшество поженить с файтингом. Первоначально мы хотели сделать игру про Ван Дамма, но идея развалилась. Тогда мы решили: «А давайте придумаем наших собственных персонажей!» Это было началом Mortal Kombat», – поведал Бун.

Разработчики вспомнили аксиому «хорошие художники копируют, а гениальные – воруют» и тащили идеи из любимых фильмов. Например, Шан Цзун – вдохновлен Ло Пэном из «Разборок в маленьком Токио». Бог грома Рейден – калька с команды убийц «Три шторма» из того же кино. Обладательница черных поясов по карате и тхэквондо Синтия Ротрок из «Леди дракон» превратилась в Соню Блейд. На создание Горо вдохновили истории про Синдбада.

Даже Ван Дамм в итоге попал в игру – с него сгенерировали Джонни Кейджа. Приемы и внешность Кейджа напоминают образ Жан-Клода из «Кровавого спорта», в биографии значится, что Джонни – самовлюбленный голливудский актер, и даже инициалы персонажа и реального прототипа совпадают.

«Я вывихнул палец, когда мы придумывали героев. Идеи возникали из воздуха. После очередной гениальной мысли я ударил рукой об стол. Было одновременно больно и приятно», – вспоминал художник Тобиас.

Для анимации персонажей позвали не просто статистов с улицы. Соню Блейд исполнила Элизабет Малецки – профессиональная танцовщица, актриса и популярный инструктор по аэробике. Мастер боевых единоборств Ричард Дивицио сыграл Кано. Его лучший друг Карлос Песина изобразил сразу пятерых героев: Джонни Кейджа, Рейдена, Скорпиона, Саб-Зиро и Рептилию. Корейско-американский актер Пак Хосун сыграл Лю Кана и Шан Цзуна. Актер даже стал звездой фильмов-файтингов в Азии и работал с Джеки Чаном над «Легендой о пьяном мастере», снимался с Кристианом Слейтером в «Один в темноте» и в ремейке «Красного рассвета» 2012 года.

Без участия каскадеров создали только одного персонажа – Горо. Четырехрукую помесь человека и дракона покадрово лепили с глиняной фигурки.

На этапе захвата движений родилась и главная фишка Mortal Kombat – фаталити. Это произошло случайно . Изначально предполагалось, что решающий удар будет только у Шан Цзуна – босс использовал меч, чтобы обезглавливать оппонента. Для этого записали отдельную анимацию с актером. В процессе разработки Эд Бун объединил анимацию обезглавливания с апперкотом Джонни Кейджа – на тот момент единственного персонажа, вписанного в код игры. И так внезапно родилась первая фаталити Джонни Кейджа. Разрабам понравился результат, и они придумали целую систему завершающих ударов, которая превратилась в визитку Mortal Kombat.

Над технологической частью игры трудилось всего четыре человека: программист Эд Бун, художники-аниматоры Джон Тобиас и Джон Фогель и звукорежиссер Дэн Форден. Легендарная игра рождалась из лоскутов чужих идей и собственных внезапных открытий разработчиков. Дело шло легко: на создание Mortal Kombat Midway Games потратили всего 10 месяцев. «Это самая легкая игра в нашей карьере. Мы уделяли работе по несколько часов в день и много отдыхали», – вспоминал Бун.

Самой сложной частью проекта оказалось название. Шесть месяцев девелоперы ломали извилины над неймингом. Главными вариантами были Dragon Attack, Death Blow, Fatality и Kumite – понятие из карате, включающее в себя все разновидности боя на татами. В итоге название придумал случайный прохожий. Друг Эда Буна и разработчик игровых автоматов Стив Ричи заглянул в офис Midway Games и обратил внимание на слово combat (битва), написанное на доске с ошибкой – kombat. Друзья добавили к этому Mortal и изобрели легендарное название франшизы.

В 1992-м игра была готова, и Midway решили испытать ее в одном из аркадных клубов Чикаго. Мгновенно всплыло слабое место проекта.

«Игроки не играли в игру. Они стояли вокруг автомата и читали биографии персонажей. Мы забеспокоились: вот черт, чем дольше они читают биографии, тем меньше тратят жетоны в автомате», – рассказывал Тобиас.

В аркадных файтингах никогда не было сюжетной части, и Бун с командой вообще не заморачивались над историей и проработкой мира – они создали максимально крутых героев, придумали им короткие биографии, зачатки отношений и бросили в кипящий котел жестоких драк. У игры даже не было традиционного открывающего видео, объясняющего центральный конфликт. Чем больше геймеры проводили время в игре, тем больше теорий у них возникало о том, как герои оказались в смертельной битве, как они связаны друг с другом и чем все это закончится. Слабое место игры внезапно превратилось в гигантский козырь: историю мира писала фантазия конкретного игрока.

«Мы хотели, чтобы вы почувствовали, что есть большой мир, и мы просто открываем дверь и позволяем вам заглянуть в комнату. Сможем ли мы когда-нибудь впустить игрока в эту комнату и дать ему исследовать мир? Мы даже не знали, будет ли вторая часть. Ограничения при разработке почти случайно создали мистические качества Mortal Kombat», – предполагает Тобиас.

Лор игры – бэкграунд героев, их отношения, история мира – создавался после выхода файтинга с помощью комиксов, которые часто противоречили друг другу из-за специфики игры: каждый персонаж мог умереть в любой момент или дойти до финала. И это порождало еще больше дискуссий среди фанатов и работало на популярность игры. Даже культовый фильм 1995 года «Смертельная битва» понравился фанатам во многом благодаря сюжетным дырам – игроки как бы принимали участие в кино, додумывая за создателей.

Новая экранизация Mortal Kombat не удовлетворила фанатов (6,9 на «Кинопоиске») по многим параметрам: слабая постановка драк, плохие диалоги, каша из персонажей. Но в первую очередь фильм лишен изюма оригинала: создатели очень долго разжевывают правила мира, которые рождались в голове у фанатов, и не оставляют места для фантазии.

29 лет назад четыре энтузиаста из киноклише 80-х, новых технологий и собственных дерзких открытий создали один из важнейших проектов современной поп-культуры. Игра привлекала внимание не только реалистичной графикой, но и ультранасилием – именно после выхода Mortal Kombat в США создали систему возрастных ограничений игр ESRB. Mortal Kombat породил сотни клонов, киноадаптации, серии книг, комиксы и игрушки. Оригинальная версия 1992 года с годами стала только популярнее: автоматы с первыми копиями Mortal Kombat до сих пор продают коллекционеры по цене от нескольких сотен до 2,5 тысяч долларов

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