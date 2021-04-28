Российский киберфутболист и чемпион киберлиги РПЛ Антон Шанин столкнулся с мошенничеством в тиндере.

Киберспортсмен познакомился в тиндере с девушкой и пригласил ее на свидание. Она согласилась и сказала, что очень хочет сходить на спектакль «Человек из Подольска». После чего отправила ссылку на покупку билетов. Шанин перешел по ссылке и ввел свои данные – с банковской карты киберспортсмена моментально списалась крупная сумма денег. Антон написал девушке, что с его карты списалась другая сумма и потребовал объяснений – в ответ она отправила еще одну ссылку и предложила обратиться в службу поддержки. Там Шанину предложили снова ввести свои данные – парень так и сделал, что обернулось для него новой потерей денег, на этот раз 50 тысяч рублей.

Как сообщает РЕН ТВ, Шанин уже обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

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В 2020 году Шанин стал победителем КиберЛиги Pro Series #3.

Киберспортсмен представлял ФК «Сочи».

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