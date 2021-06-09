В американском городе Колорадо-Спрингс состоится первый чемпионат по футболу среди беспилотников. Дронами будут управлять ученики школ из Коронадо и Митчелла.

По правилам вида спорта, который в США называется drone soccer, на ограниченное высокой сеткой поле запускают квадрокоптеры, а снаружи ими управляют владельцы. Дроны заключены в защитную сферу, и задача игроков – отправить конструкцию в подсвеченное кольцо. Матч состоит из трех периодов по три минуты. Во время паузы у оппонентов есть время на замену батарей и ремонт, пишет ZDNet

Киберспорт Победителя киберлиги РПЛ кинули на деньги в тиндере 28/04/2021 В 15:43

Вице-президент лиги по дрон-футболу Кайл Сандерс – бывший боевой пилот ВВС США.

Drone soccer придумали в Южной Корее в 2016 году.

Игру часто сравнивают с квиддичем из «Гарри Поттера».

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