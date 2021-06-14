Украинская студия-разработчик GSC Game World опубликовала трейлер новой части видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

В магазинах приложений уже запустили предварительные заказы шутера. За покупку в Xbox Store геймеры получат раскраску ранней пташки для оружия и одежды, а также дополнительные мелодии для привала. Версия для персональных компьютеров будет доступна в магазинах Steam, Epic Games Store и в Microsoft Store. Официальный релиз игры состоится 28 апреля 2022 года.

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У шутера три издания. Базовое обойдется игрокам из России в 2499 рублей, расширенное (с косметическим загружаемым контентом для сюжета и мультиплеера) стоит 3199 рублей. В полной версии будут два дополнительных сюжетных дополнения, цена – 4499 рублей. При этом поддержка мультиплеера во всех трех изданиях появится позднее.

Первый анонс второй части S.T.A.L.K.E.R. разработчики делали еще в 2010 году, но спустя пару лет команду гейм-дизайнеров распустили, а проект заморозили.

Повторное объявление о работе над S.T.A.L.K.E.R. 2 в GSC Game World сделали в мае 2018 года.

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